Warum ältere Frauen oft Opfer von Lkw-Unfällen werden

Berlin. Bei Verkehrsunfällen mit abbiegenden Lastwagen und Fahrradfahrern sind ältere Menschen und besonders Frauen auffallend oft unter den Opfern. Das sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), am Mittwoch dem RBB-Sender Radio Eins. Gerade beim Thema Abbiegeunfall seien häufig Senioren auf Fahrrädern beteiligt. "Und unter den Senioren auch noch überwiegend Frauen. Also man kann sagen: weibliche Senioren sind ganz besonders von dieser Unfallart betroffen."

Brockmann erklärte, der jüngere und sportliche Radfahrer komme zwar auch in diese Situation, er habe aber oft noch Möglichkeiten, den Unfall abzuwenden, durch eine Vollbremsung oder ein Ausweichen zum Beispiel. "Die Senioren, die verfügen darüber nicht. (...) Weil sie einfach nicht so schnell reagieren können."

Unfälle durch abbiegende Lastwagen mit toten und verletzten Radfahrern sorgen immer wieder für Empörung. Zuletzt wurde am Dienstag eine 52-Jährige in Berlin-Schöneberg von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und getötet. Die Radfahrerin war das erste Todesopfer im Berliner Straßenverkehr in diesem Jahr. Am vergangenen Freitag war eine 22 Jahre alte Radfahrerin von einem abbiegenden Lastwagen lebensgefährlich verletzt worden.

Bezirk Tempelhof-Schöneberg wusste, wie gefährlich die Unfallsstelle ist

Unterdessen zeigt sich, dass dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg schon länger bekannt ist, wie gefährlich der Unfallstelle an der Kolonnenstraße für Radfahrer ist. Schon im Juli 2017 warnte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV), "Der Angebotsstreifen für den Fahrradverkehr auf der Kolonnenstraße kurz vor der Hauptstraße ist in Wirklichkeit eine gefährliche Unsicherheitszone. Hier ist Gefahr im Verzug."

Als Grund nannten die den Antrag einbringenden Grünen damals, durch den zusätzlichen Radstreifen sei die Autospur Pkw und Lkw zu schmal. Besonders Lkw müssten zwangsläufig den Bereich für Radler mitbenutzen. Als kurzfristige Maßnahme empfahl die BVV dem Bezirksamt, die Fahrradspur zwischen Crelle- und Hauptstraße rot einzufärben. Geschehen ist seitdem nichts.

