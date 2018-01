Karte geklaut und Geld abgehoben: Polizei sucht diesen Mann

Berlin. Die Berliner Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der in den Morgenstunden des 1. Juni 2017 mit einer gestohlenen EC-Karte Geld an einem Automaten im Ortsteil Fennpfuhl abgehoben hat.

Wie die Polizei mitteilte, erfolgte die Abhebung gegen 7.15 Uhr an der Storkower Straße. Kurz zuvor wurde einer damals 30-jährigen Frau das Portemonnaie mit der EC-Karte aus dem Rucksack gestohlen, als sie in der Ringbahn in Prenzlauer Berg unterwegs war.