54 Waffen seit Beginn der Waffenamnestie abgegeben

Berlin. Die straffreie Abgabe von illegalen Waffen und verbotener Munition bei der Polizei ist noch bis zum 1. Juli möglich. Darauf weist die Berliner Polizei am Mittwochvormittag hin.

Die Abgabe ist möglich aufgrund der sogenannten Waffen-Amnestie, die per Gesetz am 6. Juli 2017 in Kraft getreten war. Laut Mitteilung wurden seitdem 54 Lang- und Kurzwaffen sowie 3800 Stück Munition bei Polizei oder Waffenbehörde abgegeben.