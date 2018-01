Dabei krachte das Elektrofahrzeug an der Tiergartenstraße zunächst gegen einen Poller und dann gegen einen Schildermast.

Tiergarten Tesla kracht in Tiergarten gegen Poller und Mast

Berlin. Der Fahrer eines Tesla hat in der Nacht zu Mittwoch in Tiergarten die Kontrolle über seine Luxuslimousine verloren. Dabei krachte das Elektrofahrzeug an der Tiergartenstraße zunächst gegen einen Poller und dann gegen einen Schildermast.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Tesla Model S erlitt einen Totalschaden. Der Unfall ereignete sich unmittelbar vor der türkischen Botschaft. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Das teure Auto hatte ein Kennzeichen aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Süden Brandenburgs.

Während der Aufräumarbeiten war die Tiergartenstraße gesperrt.

( bee )