Mann stirbt in Spandauer Wohnung - Mordkommission ermittelt

In einem Haus an der Zimmerstraße in Spandau wurde ein Mann getötet

Nachbarn hatten in Spandau den Notruf gewählt, weil es Streit in einer Wohnung gab. Die Polizei fand dort einen Schwerverletzten.

Berlin. In der Nacht zu Dienstag hat sich an der Zimmerstraße in Spandau ein Tötungsdelikt ereignet. Nachbarn hatten um 3.25 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil aus einer Wohnung lautstarker Streit drang. Schließlich öffnete die Polizei die Tür und fand in den Räumen einen schwerverletzten Mann. Der 52-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Ort.

Zur Stunde ist die Mordkommission noch vor Ort. Näheres zu den Umständen der Tat ist noch nicht bekannt. Der Täter ist flüchtig.

( ad )