Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

27-Jähriger greift Ladendetektiv an: Ein 27-jähriger Mann hat in Prenzlauer Berg einen Ladendetektiv mit einem Messer angegriffen. Der Mann soll am Montagnachmittag in dem Discounter in der Erich-Weinert-Straße andere Menschen beleidigt haben. Deshalb wollten der Filialleiter und der Ladendetektiv ihm ein Hausverbot erteilen. Der Mann zog daraufhin ein Messer aus der Jackentasche und stieß in Richtung des Oberkörpers des Ladendetektivs. Der konnte ausweichen und blieb unverletzt. Der 27-Jährige, der laut Polizei stark alkoholisiert wirkte, verließ das Geschäft. Die alarmierte Polizei nahm ihn in der Nähe des Discounters vorläufig fest. Dabei beleidigte er die Polizisten unter anderem rassistisch.

Spätis mit Machete überfallen: In Pankow sind in der Nacht zu Dienstag zwei Spätis überfallen wollen. Um kurz vor Mitternacht betraten drei Maskierte einen Spätkauf in der Stargarder Straße in Prenzlauer Berg. Einer der Täter sprang hinter den Tresen und forderte von dem 21 Jahre alten Angestellten Geld. Als dieser Gegenwehr zeigte, schlug der Unbekannte ihm mit der Faust gegen den Kopf und bedrohte ihn mit einer Machete. Anschließend flüchteten die drei Täter mit Geld aus der Kasse und mehreren Stangen Zigaretten. Gegen 1.40 Uhr überfielen dann drei Maskierte einen Späti in der Berliner Straße in Pankow. Sie gingen sofort hinter den Tresen und schlugen mit Fäusten und einer Machete auf den dort sitzenden 30 Jahre alten Angestellten ein. Dann flüchteten sie mit Geld und Zigarettenstangen. Der Angestellte musste mit einer Schnittwunde an der Oberlippe in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen.

Verkehr

Bus und Bahn

U7: Die Züge in Richtung Rudow halten bis 16. März wegen Bahnsteigsanierungsarbeiten nicht am U-Bahnhof Blissestraße.

U5: Der Zugverkehr ist zwischen S+U Alexanderplatz und U Strausberger Platz unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Zwischen U Strausberger Platz und U Frankfurter Tor sowie S+U Frankfurter Allee besteht jeweils ein Pendelverkehr.

Staustellen

Charlottenburg: Im Bereich der Straße des 17. Juni (Nähe Ernst-Reuter-Platz) und der Marchstraße (Campus der TU Berlin) kann es in der Zeit von 15 bis 20 Uhr aufgrund einer Protestveranstaltung zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Friedrichshain: Ab ca. 18 Uhr wird aufgrund einer Sportveranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

A10 (Nördlicher Berliner Ring): Sperrung der Auffahrt der Anschlussstelle Mühlenbeck in Fahrtrichtung Dreieck Pankow voraussichtlich bis Mittwoch, 18 Uhr. Es werden Fällarbeiten ausgeführt.

Marzahn: Auf der Allee der Kosmonauten beginnt am Vormittag eine neue Baustelle. Bis Mitte Februar ist in Richtung Landsberger Allee in Höhe Poelchaustraße nur ein Fahrstreifen frei.

Wetter

Die Wolken überwiegen bei uns, und die Sonne kommt nur hier und da mal zum Vorschein. Örtlich ist es auch neblig-trüb. Vereinzelt kann es etwas regnen oder nieseln. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

