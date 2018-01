Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Unbekannter überfällt Geschäft am S-Bahnhof Gesundbrunnen: Ein Unbekannter hat in Gesundbrunnen einen Zeitungsladen überfallen. Der Täter betrat das Geschäft auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Gesundbrunnen am Sonntagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut Aussage eines 19 Jahre alten Angestellten bedrohte der Täter ihn mit einer Schusswaffe. Der Unbekannte forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen und flüchtete dann mit seiner Beute.

Maskierte überfallen Tankstelle: Zwei Maskierte haben in Reinickendorf eine Tankstelle überfallen. Die beiden Täter betraten die Tankstelle in der Wittestraße am Sonntagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie bedrohten einen 29 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und einem Schlagstock und forderten die Herausgabe von Geld. Das Duo flüchtete mit seiner Beute.

Verkehr

Bus und Bahn

U7: Die Züge in Richtung Rudow halten bis 16. März wegen Bahnsteigsanierungsarbeiten nicht am U-Bahnhof Blissestraße.

Staustellen

A10: Ab 8 Uhr ist die Auffahrt der AS Mühlenbeck in Fahrtrichtung Dreieck Pankow gesperrt. Die Sperrung dauert bis Mittwoch, 18 Uhr, an.

A10 (Südlicher Berliner Ring): In den Nächten bis zum 9./10. Februar stehen in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam von 20 bis 5 Uhr nur zwei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Michendorf und Tank-/Rastanlage Michendorf zur Verfügung. Hier werden Kanalbauarbeiten durchgeführt. Zum Beginn der Arbeiten wird am Montag diese Sperrung zusätzlich von 12 bis 15 Uhr eingerichtet.

Marzahn: Auf der Allee der Kosmonauten beginnt am Vormittag eine neue Baustelle. Bis Mitte Februar ist in Richtung Landsberger Allee in Höhe Poelchaustraße nur ein Fahrstreifen frei.

Mitte: Am frühen Morgen beginnt auf der Wilhelmstraße ein Kraneinsatz. Die Straße ist in beiden Richtungen bis Donnerstagabend zwischen Niederkirchnerstraße und Leipziger Straße voll gesperrt.

Wetter

Ein Tief bringt zum Start in die neue Woche viele Wolken heran. Im Tagesverlauf fällt immer wieder etwas Schnee. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 3 Grad. Nachts Glättegefahr bei Werten um den Gefrierpunkt.

