Häftling im offenen Vollzug bei Alkoholfahrt erwischt

Berlin. Alkohol am Steuer und eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei - damit hat ein Berliner Gefangener im offenen Vollzug seine Freiheit verspielt. Der 26-jährige Mann sei am frühen Samstagmorgen bei einer Polizeikontrolle weitergefahren, sagte Sebastian Brux, Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Als die Polizisten ihm im Streifenwagen folgten, floh der Mann samt seinem 19 Jahre alten Beifahrer durch den Stadtteil Tempelhof. Die Verfolgungsjagd endete nach dem Polizeibericht an einem Abfalleimer.

Vorher war der Fahrer auf seiner Flucht zwischen zwei Steinpollern hindurch über eine Treppe in einen Park gefahren. Die beiden jungen Männer flüchteten von dort zu Fuß weiter, bis Polizisten sie versteckt hinter einem Lastwagen entdeckten.

Ein Test beim Fahrer ergab später 0,5 Promille Alkohol im Blut. Der 28-jährige gab auch Drogenkonsum zu. Damit verliert der Häftling alle Vergünstigungen und muss jetzt bis zur nächsten Prüfung im geschlossenen Vollzug im Gefängnis bleiben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Mann hatte sich 2016 selbst wegen schweren Raubes gestellt und verbüßt eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Zuletzt war er im offenen Vollzug, arbeitete tagsüber und kehrte abends in die Haftanstalt zurück. Wegen guter Führung hatte er laut Brux die Erlaubnis, zwischen dem 19. und 29. Januar ganz bei seiner Familie zu leben. Bei der Flucht vor der Polizei habe der Mann niemanden verletzt, sagte der Sprecher. Er habe vor der Alkoholfahrt in der Zeit des offenen Vollzugs auch keine Straftaten begangen.

