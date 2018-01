Polizei nimmt Diebe auf der Grünen Woche fest

Ein "sehr professionelles Vorgehen" bescheinigt die Polizei einer Diebesbande, die am Freitag versuchte, die Aussteller auf der Grünen Woche zu bestehlen.

Gegen 17.20 Uhr entdeckten Ermittler das polizeibekannte Trio, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, in der Brandenburg-Halle an einem Marmeladenstand. Den Angaben zufolge ließ sich die 52-jährige Frau ständig Marmeladenproben zum Probieren reichen, während ihre 40 und 46 Jahre alten Komplizen versuchten, die Mitarbeiter abzulenken, um an die Geldkassette zu kommen. Eine Mitarbeiterin ließ sich jedoch nicht ablenken, woraufhin die drei weiterzogen.