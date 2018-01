Raser mit getuntem Auto von Polizei gestoppt

Polizisten haben in der Nacht zu Sonnabend in Wedding einen Raser gestellt. Den Beamten war in der Müllerstraße Ecke Seestraße ein Mercedes mit vier Insassen aufgefallen, der die Müllerstraße entlang raste. An der Kreuzung zur Ungarnstraße hielt er an einer roten Ampel, um dann bei Grün stark zu beschleunigen. Die Polizisten verfolgten den Mercedes mit Abstand und sahen, dass dieser die Kreuzung Müllerstraße Ecke Schönigstraße bei Rot passierte. Als der Fahrer an einer Tankstelle hielt, kontrollierten ihn die Beamten. Es stellte sich heraus, dass der Wagen des 22-Jährigen ein nicht serienmäßig eingebautes Motorsteuergerät hatte, mit dem sich die Leistung steigern lässt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Der Wagen wurde für ein technisches Gutachten sichergestellt.

( alu )