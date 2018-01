86-Jährige von Bus angefahren und schwer verletzt

Eine 86-Jährige ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Bus gegen 19.10 Uhr beim Abbiegen von der Lissabonallee nach links in die Potsdamer Chaussee Richtung Wannsee die Frau erfasst. Diese hatte gerade die Fußgängerfurt Richtung Spanische Allee überquert. Die Frau stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Im Bus wurde niemand verletzt.

( alu )