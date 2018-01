Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Handygeschäft überfallen Zwei Maskierte haben in Friedenau die Filiale eines Mobilfunkanbieters überfallen. Laut Polizei wollte der 28 Jahre alte Verkäufer bei Feierabend gerade den Laden in der Rheinstraße schließen, als zwei Männer ihn mit einer Schusswaffe bedrohten und zuurück in den Laden drängten. Einer der Männer habe einen Taser an die Jacke des Mannes gehalten, was jedoch keine Wirkung gehabt habe. Die Täter stahlen Geld, Tablets und Handys und flüchteten in Richtung Hauptstraße. Der Verkäufer blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallkommando ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte, bei dem eine 86-Jährige angefahren und schwer verletzt wurde

Foto: Morris Pudwell Bus erfasst Seniorin Eine 86-Jährige ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Bus gegen 19.10 Uhr beim Abbiegen von der Lissabonallee nach links in die Potsdamer Chaussee Richtung Wannsee die Frau erfasst. Diese hatte gerade die Fußgängerfurt Richtung Spanische Allee überquert. Die Frau stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Im Bus wurde niemand verletzt.

Supermarkt überfallen Ein Maskierter hat in Müggelheim eine Discounter-Filiale überfallen. Wie der 18 Jahre alte Angestellte der Polizei sagte, sei er kurz vor 21 Uhr allein in dem Geschäft am Müggelheimer Damm gewesen, als ein Mann den Laden betreten habe, der mit einer Faschingsmaske maskiert gewesen sei. Dieser habe den Verkäufer mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Der 18-Jährige gab ihm das Verlangte, worauf der Maskierte flüchtete. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Polizei stellt Raser Polizisten haben in der Nacht zu Sonnabend in Wedding einen Raser gestellt. Den Beamten war in der Müllerstraße Ecke Seestraße ein Mercedes mit vier Insassen aufgefallen, der die Müllerstraße entlang raste. An der Kreuzung zur Ungarnstraße hielt er an einer roten Ampel, um dann bei Grün stark zu beschleunigen. Die Polizisten verfolgten den Mercedes mit Abstand und sahen, dass dieser die Kreuzung Müllerstraße Ecke Schönigstraße bei Rot passierte. Als der Fahrer an einer Tankstelle hielt, kontrollierten ihn die Beamten. Es stellte sich heraus, dass der Wagen des 22-Jährigen ein nicht serienmäßig eingebautes Motorsteuergerät hatte, mit dem sich die Leistung steigern lässt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Der Wagen wurde für ein technisches Gutachten sichergestellt.

Jugendliche demolieren 17 Autos Mehrere Jugendliche haben am Freitagabend in Friedrichsfelde 17 Fahrzeuge demoliert. Anwohner der Rhinstraße riefen gegen 22.30 Uhr die Polizei, weil sie die zehn bis 15 Jugendlichen dabei beobachtet hatten, wie sie auf einer Länge von 200 Metern entlang der Rhinstraße und des Rosenthaler Rings immer wieder die Außenspiegel von geparkten Autos abtraten und sich dabei anfeuerten. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen allerdings schon Richtung S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost geflüchtet. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs ein.

Verkehr

Bus und Bahn

S2: Ab 8 Uhr bis ca. 17 Uhr gibt es wegen Vegetationsarbeiten den S-Bahn-Verkehr zwischen Lichtenrade und Priesterweg nur im 20-Minuten-Takt. Zwischen Blankenfelde (TF) und Südkreuz kann auch der RE5 genutzt werden.

S3: Ab 10 Uhr bis ca. 14 Uhr wegen Fernbahnarbeiten S-Bahn-Verkehr zwischen Karlshorst und Ostkreuz nur im 20-Minuten-Takt.

Staustellen

Innenstadt: Im Bereich zwischen Washingtonplatz und Brandenburger Tor ab 8 Uhr zahlreiche Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen aufgrund einer Großdemonstration. Die Straße des 17. Juni/Ebertstraße wird ab ca. 13 Uhr in beiden Richtungen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Behrenstraße bzw. Scheidemannstraße voll gesperrt. Für etwa 17 Uhr ist das Ende der Großdemonstration angekündigt.

Rummelsburg: Eine Baustellenampel regelt von 7 Uhr bis 16 Uhr den Verkehr auf der Lückstraße in Höhe Weitlingstraße.

Neukölln und Kreuzberg: Von 16 Uhr bis 20 Uhr kommt es im Bereich Hermannplatz, Kottbusser Damm, Kottbusser Straße, Kottbusser Tor, Adalbert-straße und Oranienstraße zu Verkehrsbehinderungen aufgrund einer Demonstration.

Wetter

Heute bleibt es dicht bewölkt, nur ab und zu scheint die Sonne kurz. Örtlich gibt es Regen- und Schneeschauer. Die Temperaturen erreichen Werte um 1 bis 3 Grad.

