Verdächtiger Koffer im ICE am Gesundbrunnen - Entwarnung

Am Freitagnachmittag ist in einem ICE am Bahnhof Gesundbrunnen ein verdächtiger Koffer entdeckt worden. Am frhen Abend konnte die Polizei jedoch Entwarnung geben. Der Inhalt des Koffers sei unbedenklich, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Sperrung am Bahnhof wurde wieder aufgehoben.

Zuvor wurden der Zug und das Gleis von der Polizei geräumt, nachdem ein Mann laut Zeugenaussagen gegen 17 Uhr einen Hartschalenkoffer in den abfahrbereiten Zug gestellt habe und dann weggelaufen sei, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte.

Züge der Deutschen Bahn fuhren während der Arbeiten ohne Halt durch den Bahnhof Gesundbrunnen durch. Der ICE 544 sollte von Berlin über Hannover und Köln nach Aachen fahren.

+++Entwarnung+++ Der Inhalt des Koffers ist unbedenklich. Wir heben die Absperrmaßnahmen am Bhf. #Gesundbrunnen auf. https://t.co/e0iXr5AxyE — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) January 19, 2018

