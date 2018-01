Raubüberfall auf 87-Jährige: Polizei sucht Täter mit Fotos

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet öffentlich nach dem Räuber, der am Mittwoch, 10. Januar, eine 87-Jährige in der Wilskistraße in Zehlendorf überfallen hat. Der Täter hatte der Frau zunächst die Handtasche entrissen und sie dann über den Gehweg geschleift. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden. Nach Angabe der Polizei bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Nun hat die Polizei Bilder veröffentlicht, die den Tatverdächtigen mit einem silbernen Rad in einer U-Bahn zeigen sollen. DIe Polizei beschreibt den Mann als 170 Zentimeter bis 175 Zentimeter groß. Er soll 30 bis 40 Jahre alt sein, eine schlanke, sportliche Figur und dunkelbraune kurze Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken haben. Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein silbernes Herrenrad mit einem gradlinigen Lenker und schwarzen "Hörnern" und silbernen Schutzblechen handeln. Es hat keinen Gepäckträger und einen braunen Sattel.

Zudem sucht die Polizei in diesem Zusammenhang einen Mann, der als wichtiger Zeuge in Frage kommen könnte. Die Polizei schätzt ihn 170 Zentimeter bis 175 Zentimeter groß. Er soll 50 bis 60 Jahre alt sein und eine blau-schwarze "Bommelmütze" mit weißem Rautenmuster sowie eine schwarze Kapuzenjacke tragen.

Die Polizei fragt:

• Wer kennt die abgebildeten Männer?

• Wer kann Angaben zur Identität der Männer und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

• Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht, kann sachdienliche Hinweise geben und hat sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473130 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

