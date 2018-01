Gasaustritt bei Bauarbeiten in Pankow: Drei Häuser evakuiert

An der Bornholmer Ecke Björnsonstraße in Pankow ist es am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten zu einem Gas-Austritt gekommen.

An der Bornholmer Ecke Björnsonstraße in Pankow ist es am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten zu einem Gas-Austritt gekommen.

Berlin. An der Bornholmer Ecke Björnsonstraße in Pankow ist es am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten zu einem Gas-Austritt gekommen. Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Reparatur-Arbeiten könnten sich noch über mehrere Stunden hinziehen, hieß es vor Ort. Der Grund: Das Rohr verläuft unterirdisch, die Techniker könnten nicht ohne weiteres an das Leck heran.

Die Feuerwehr hat drei anliegende Häuser evakuiert. Zudem steht sie mit Löschtrupps bereit, falls sich das Gas entzünden sollte.

Die Bornholmer Straße wurde in Fahrtrichtung Schönhauser Allee gesperrt. Die Straßenbahnen der Linien M13 und 50 fahren derzeit nicht in dem Bereich rund um die Bornholmer Straße. In dem Bereich bildeten sich am Freitagnachmittag lange Staus.

M13: die Linie fährt nicht zwischen Prenzlauer Allee/Ostseestr und Virchow-Klinikum. Grund: Gas-Havarie im bereich Björnsonstr.. #BVG — BVG Straßenbahn (@BVG_Tram) January 19, 2018

( BM )