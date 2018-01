Polizei sucht mutmaßlichen Räuber mit Bildern

Berlin. Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Räuber und bittet die Bevölkerung bei der Identifizierung des Unbekannten um Mithilfe. Am Freitag veröffentlichte die Polizei ein Foto des Mannes.

Demnach hatten am 14. Januar 2017 zwei Männer die Eingangstür einer Wohnung an der Hackenbergstraße in Adlershof eingetreten. Dann prügelten sie auf den 23 Jahren alten Mieter ein und raubten Wertgegenstände.