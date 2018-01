Radfahrerin bei Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Vor diesen Situationen haben Fahrradfahrer am meisten Angst Die größte Gefahrenquelle für Fahrradfahrern ist im Straßenverkehr menschliche Unachtsamkeit. Doch wovor fürchten sich Radfahrer am meisten? Eine Forsa-Studie stellt die größten Ängste heraus.

Berlin. Eine 22-jährige Radfahrerin ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Bundesallee Ecke Hohenzollerdamm in Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wurde die Frau gegen 8:10 Uhr von einem Lastwagen überrollt, als er vom Hohenzollerndamm in die Bundesallee abbog. Die Frau wurde von dem Lkw erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, hieß es vor Ort. Dabei erlitt die 22-Jährige lebensgefährliche Verletzungen an Rumpf und Beinen, teilte die Polizei mit.

Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen und sofort operiert. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, sagte die Polizei. Die Feuerwehr war mit 15 Kräften vor Ort und sperrte die Kreuzung ab.

Schwerer #Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Fahrrad in der Bundesallee in #Wilmersdorf.

Ein #Intensiv-Transport-Hubschrauber #ITH fliegt eine schwer verletzte Person jetzt in ein Krankenhaus.@Berliner_Fw war mit 15 Kräften vor Ort. pic.twitter.com/Jmfy3btIMu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 19, 2018

