Intensivtäter kehrt nach Freigang nicht ins Gefängnis zurück

Der 18-jährige Strafgefangene ist von einem Freigang nicht in die Jugendstrafanstalt in Plötzensee zurückgekehrt.

Berlin. Ein verurteilter jugendlicher Intensivtäter ist nach einem Freigang nicht in den offenen Vollzug der Jugendstrafanstalt in Plötzensee zurückgekehrt. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Sicherheitskreisen. Die Berliner Polizei fahndet seit vergangenem Montag stadtweit nach dem Strafgefangenen Hakan C.

Der 18-Jährige befinde sich in einer Ausbildung, deshalb seien ihm Freigänge genehmigt worden, hieß es. Er war zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden, unter anderem wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung.

Nun verliere er die Haftlockerung und damit voraussichtlich auch seinen Ausbildungsplatz. "Das ist extrem ärgerlich", ein Sprecher der Justizverwaltung. Die Flucht an sich hat keine juristischen Folgen, weil der Wille nach Freiheit nicht strafbar ist. Verfolgt wird aber, wenn Straftaten in der Zeit verübt werden.

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es mehrere Justizpannen in Berlin gegeben. Vier Männer waren Ende 2017 aus der JVA Plötzensee ausgebrochen. Außerdem kam es zu mehreren sogenannten Entweichungen aus dem offenen Vollzug. Kurz darauf war ein verurteilter Doppelmörder nach einem Freigang nicht zurückgekehrt.

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) war daraufhin unter Druck geraten. Mögliche Sicherheitslücken und Versäumnisse werden jetzt von einer Expertenkommission untersucht. Die geflohenen und entwichenen Häftlinge sind bis auf eine Person mittlerweile wieder zurück in ihren Haftanstalten.

Über Twitter teilte Behrendt am Donnerstag mit, da fast alle Gefangenen wieder entlassen würden, sei Resozialisierung wichtig. "Dazu gehört Vertrauen in unsere Mitarbeitenden bei Lockerungs-Entscheidungen. So schaffen wir mehr Sicherheit für die Berlinerinnen & Berliner." Der Justizsenator lieferte auch gleich Zahlen mit, aus denen hervorgeht, dass der Anteil von Nichtrückkehrern die vergangenen Jahre immer bei 0,04 Prozent gelegen habe, 2014 sogar nur bei 0,03 Prozent. So seien von den 208.467 Lockerungen im Jahr 2016 nur 91 Gefangene nicht oder nicht freiwillig zurückgekehrt.

Der Berliner FDP-Innenexperte Marcel Luthe sagte am Morgen zum aktuellen Fall: "Statt munter Arbeitskreise zu gründen, muss der Justizsenator endlich Verantwortung dafür übernehmen, dass er die massiven Probleme in den Haftanstalten dem Parlament verschwiegen hat - und das Parlament muss in einem Untersuchungsausschuss selbst klären, welche Defizite aus welchen Gründen bei Polizei und Justiz bestehen."

Ebenfalls am Montag entwischte ein psychisch-kranker Patient aus dem Maßregelvollzug. Er rannte seinem Pfleger während eines begleiteten Ausgangs in einem Supermarkt in Wittenau davon. Er kam noch am Montag freiwillig in das Krankenhaus des Maßregelvollzugs zurück, so Christoph Lang, Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit. Die Vollzugslockerungen seien dem 31-Jährigen nun gestrichen worden.

