Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Auto brannte auf Parkplatz: In Bohnsdorf hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gebrannt. Eine Passantin bemerkte das brennende Fahrzeug, das auf einem Parkplatz im Kablower Weg stand, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Unbekannter überfällt Sexkino in Schöneberg: Ein Unbekannter hat in Schöneberg ein Sexkino überfallen. Nach Angaben eines 24 Jahre alten Angestellten des Kinos in der Martin-Luther-Straße forderte der Täter am Mittwochabend Geld. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unbekannte hatte sich einen Schal ins Gesicht gezogen, in seiner Jackentasche steckte sichtbar ein Messer. Der Täter flüchtete mit seiner Beute.

Feuer in Autowerkstatt: 100 Einsatzkräfte vor Ort: In einer Autowerkstatt in Reinickendorf ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund hundert Einsatzkräften vor Ort. Eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Lagerhallen konnte verhindert werden. Gegen 6.20 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, wie ein Sprecher mitteilte. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr musste Druckgasbehälter in Sicherheit bringen und kühlen. Die Flottenstraße war komplett gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Rettungswagen stößt mit Tram zusammen - ein Verletzter: Ein Rettungswagen mit einem Patienten und eine Straßenbahn sind am Mittwochabend in Lichtenberg zusammengestoßen. Dabei sei der mitfahrende Sanitäter im Inneren des Rettungswagen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch der Tramfahrer sei mit Schocksymptomen vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Patient an Bord wurde nicht zusätzlich verletzt und wurde mit einem anderen Rettungswagen weiter in die Klinik gefahren. Weitere Details zum Unfallhergang oder der Ursache konnte der Sprecher mit Verweis auf die laufende Unfallaufnahme zunächst nicht machen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 18.21 Uhr an der Kreuzung Siegfriedstraße und Rüdigerstraße. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

Verkehr

Bus und Bahn

X9: Die Haltestelle ist in Richtung S+U Zoologischer Garten um 80 Meter hinter den planmäßigen Standort und in Richtung Flughafen Tegel um 40 Meter vorverlegt worden.

X83: Die Haltestelle Steglitzer Damm/Bismarckstraße ist in Richtung Nahariyastraße in die Bismarckstraße zwischen Steglitzer Damm und Albrecht- straße verlegt worden.

Staustellen

Tegel: Für einen Warnstreik kommt es in der Zeit von 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr durch zwei Aufzüge zu Verkehrseinschränkungen im Bereich Am Borsigturm, Berliner Straße und Seidelstraße bis zur Otis­straße.

Tiergarten: Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr kann es rund um das Reichtagsgebäude aufgrund eines Trauerstaatsaktes im Deutschen Bundestag zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Konzerts in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 20 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab ca. 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wetter

Ein Tief bringt am Donnerstag stürmisches Wetter mit Schnee- und Graupelschauern. Höchstwerte bis fünf Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )