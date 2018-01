Mann überfällt Supermarkt mit Machete

Ein Mann hat am Mittwoch einen Supermarkt mit einer Machete überfallen (Archiv)

Mit einer Machete hat ein 27-Jähriger hat am Mittwoch einen Supermarkt im Märkischen Viertel überfallen. Die Polizei konnte ihn fassen.

Berlin. Bewaffnet mit einer Machete hat ein 27-Jähriger am Mittwochvormittag einen Supermarkt im Märkischen Viertel überfallen. Der Mann betrat gegen 10:30 Uhr die Filiale am Senftenberger Ring und forderte eine 51 Jahre alte Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen und ihm den Inhalt zu geben, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Als die Angestellte der Aufforderung nicht nachkam, zog der 27-Jährige eine Machete und schlug damit mehrfach auf den Kassenbereich ein. Die Kassiererin überließ ihm daraufhin die Einnahmen aus mehreren Kassen. Mit dem Geld flüchtete der Mann in Richtung Senftenberger Ring aus dem Geschäft.

Einem Sicherheitsmitarbeiter des Supermarktes schaffte es jedoch, dem Räuber zu folgen, sodass alarmierte Polizisten den Verdächtigen vor dessen Wohnhaus im Senftenberger Ring festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten die Beute und die Machete.Die 51-jährige Kassiererin erlitt einen Schock und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

