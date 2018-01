Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Hoher Sachschaden - Zwei Taxis in Mitte zusammengestoßen: Beim Zusammenstoß zweier Taxis an der Friedrich- Ecke Schützenstraße in Mitte ist ein Fahrer in der Nacht zu Mittwoch leicht verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Stromausfall bei der S-Bahn - Viele Linien gestört: Bei der Berliner S-Bahn kommt es am Mittwochvormittag im Berufsverkehr zu Problemen. Wie das Unternehmen via Twitter mitteilte, sorgt ein Stromausfall zwischen Blankenburg und Pankow Heinersdorf für Verspätungen und Zugausfälle. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Treptower Park und Gesundbrunnen die Linien S41 und S42 (Ringbahn) und zwischen Nordbahnhof/Gesundbrunnen und Bornholmer Straße die Linien S1 und S25 zu nutzen. Alle Details zu den Einschränkungen - hier.

Männer überfallen Videothek mit Schusswaffe: Zwei Männer haben eine Videothek in Reinickendorf überfallen. Die beiden Täter bedrohten in der Nacht zum Mittwoch eine 26-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderten Geld, wie die Polizei mitteilte. Einer der Täter ging hinter den Tresen, nahm sich ein Portemonnaie mit Geld und riss der Mitarbeiterin ihr Handy aus der Hand. Außerdem griff er sich Zigaretten. Der zweite Mann nahm sich Münzgeld aus der Kasse. Dann flüchteten die beiden Unbekannten. Die Mitarbeiterin der Videothek in der Markstraße blieb unverletzt.

Bei Rot gefahren - Auto erfasst Fußgängerin: Eine 26-jährige Fußgängerin ist an einer Ampelkreuzung in Lichterfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die junge Frau soll am Dienstagabend nach ersten Erkenntnissen die Straße Unter den Eichen bei Grün überquert haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde sie vom Wagen einer 54-jährigen Autofahrerin erfasst, die bei Rot gefahren sein soll. Die Fußgängerin kam mit Kopf- und Armverletzungen in eine Klinik.

Carsharing-Auto kracht in Kreuzberg gegen Transporter: Bei einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und dem Auto einer Carsharing-Firma an der Gitschiner Ecke Prinzenstraße in Kreuzberg ist in der Nacht zu Mittwoch eine Person verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Als Ursache wird ein Abbiegefehler eines der Fahrzeuge vermutet, hieß es vor Ort.

Sofa brennt - Mann in Klinik: Bei einem Wohnungsbrand in Neu-Hohenschönhausen ist ein Mann verletzt worden. In einer Wohnung eines Mietshauses in der Rüdickenstraße hatte in der Nacht zum Mittwoch ein Sofa gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war schnell gelöscht. Ein Mann, der sich in der Wohnung aufgehalten hatte, kam mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Brandursache war noch unklar.

Verkehr

Bus und Bahn

S3/S9: In den Nächten Mittwoch/Donnerstag und Donnerstag/Freitag, jeweils von ca. 22 Uhr bis Betriebsschluss, Schienenersatzverkehr zwischen Olympiastadion und Spandau.

Staustellen

Reinickendorf: Für den Neubau eines Abwasserschachtes wird ab etwa 7 Uhr auf der Ollenhauerstraße in Richtung Wittenau hinter der Lindauer Allee ein Fahrstreifen bis voraussichtlich Anfang März gesperrt.

Marienfelde: Wegen eines Warnstreiks ist in der Zeit von 9 Uhr bis ca. 11.30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen im Bereich Culemeyerstraße, Richard-Tauber-Damm und Daimlerstraße zu rechnen.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Volleyballspiels in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 19.30 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab ca. 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wetter

Nasskalt mit Regen- oder Schneeschauern zeigt sich der heutige Tag. Der Wind weht frisch bei Höchstwerten bis drei Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )