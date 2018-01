An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Friedrichstraße Hoher Sachschaden: Zwei Taxis stoßen in Mitte zusammen

Berlin. Beim Zusammenstoß zweier Taxis an der Friedrich- Ecke Schützenstraße in Mitte ist ein Fahrer in der Nacht zu Mittwoch leicht verletzt worden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

( bee )