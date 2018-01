Ein Mann, der sich in der Wohnung aufgehalten hatte, kam mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik

In einer Wohnung eines Mietshauses in der Rüdickenstraße hatte in der Nacht zum Mittwoch ein Sofa gebrannt.

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Neu-Hohenschönhausen ist ein Mann verletzt worden. In einer Wohnung eines Mietshauses in der Rüdickenstraße hatte in der Nacht zum Mittwoch ein Sofa gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer war schnell gelöscht. Ein Mann, der sich in der Wohnung aufgehalten hatte, kam mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Brandursache war noch unklar.

( dpa )