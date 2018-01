Imbiss in Kreuzberg überfallen: Polizei fahndet nach Täter

Berlin. Die Berliner Polizei sucht nach einem Mann, der bereits am 17. August 2017 einen Imbiss an der Kreuzberger Obentrautstraße überfallen haben soll. Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Bilder des Tatverdächtigen.

Laut Polizei hatte der Gesuchte gegen 21.45 Uhr den Imbiss betreten und die 58 Jahre alte Inhaberin mit einem Messer bedroht. Die Frau setzte sich zur Wehr. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute.

Der Abgebildete wird wie folgt beschrieben:

40 bis 45 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

schlanke Figur

trug graue Kleidung

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den Gesuchten und/oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Jüterboger Straße 4 in Kreuzberg unter der Rufnummer 4664-573100 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit), per Fax an 4664-573199, der Internetwache oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

( bee )