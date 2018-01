Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Schnee und Matsch sorgen für Staus im Berliner Osten: Schnee und Matsch behindern am Dienstagmorgen den Verkehr in Berlin - vor allem im Osten der Stadt. Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) kommt es beispielsweise auf der Landsberger Chaussee und auf der Landsberger Allee zu langen Staus mit Wartezeiten um die 35 Minuten. Gleiches gilt für den Bereich Alt-Mahlsdorf und Alt-Biesdorf. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten via Twitter, dass es auf allen Buslinien im Ostteil der Stadt zu Verspätungen kommt. Aufgrund von Glätte wurden vereinzelte Linien (191, 291) eingestellt. Zu witterungsbedingten Einsätzen der Feuerwehr im Stadtgebiet sei es am Dienstagvormittag nicht gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zu Glätteunfällen sei es aber auf den Autobahnen 10, 11 und 13 gekommen. In Brandenburg krachte es laut Polizei bislang 13 mal wegen rutschiger Fahrbahnen. Dabei entstand vor allem Sachschaden. Schwere Unfälle gab es zunächst nicht. Auf der VIZ-Staukarte ist zu sehen, dass die Witterungsbedingungen die Stadt teilen: "Die Wetterscheide geht heute morgen anscheinend mitten durch Berlin und der Osten hat leider die Staukarte gezogen", twitterte das VIZ-Team. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) warnte am Dienstagvormittag vor verbreiteter Glätte durch Schneematsch. Der BSR-Winterdienst sei im Einsatz und streue auf wichtigen Fahrbahnen, so die BSR bei Twitter.

Drei Obdachlose in U-Bahnhof Yorckstraße attackiert: In einem U-Bahnhof in Schöneberg sind drei Obdachlose angegriffen worden. Laut einer Zeugin soll ein Mann am Montagabend im U-Bahnhof Yorckstraße zunächst ohne ersichtlichen Grund einem 50-jährigen Obdachlosen ins Gesicht getreten haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann habe er mehrmals mit der Faust in das Gesicht eines 36-jährigen Obdachlosen geschlagen und schließlich mit einem Gegenstand einem weiteren Mann ins Bein gestochen. Der Täter flüchtete mit einem Begleiter. Der 50-Jährige und der 36-Jährige lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Das dritte Opfer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Reihenhaus brennt in Zehlendorf: Feuerwehr im Großeinsatz: Am Dienstagmorgen ist ein Feuer in einem Reihenhaus an der Zehlendorfer Terrassenstraße ausgebrochen. Das Haus steht vom Erdgeschoss bis zum Dach in Flammen. Die Feuerwehr sei mit 60 Einsatzkräften vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei Personen wurden demnach mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Die Flamen drohen, auf weitere Reihenhäuser überzugreifen, so der Sprecher. Es sei eine große Herausforderung, an die Flammen im Bereich des Dachs heranzukommen und die angrenzenden drei Reihenhäuser des Komplexes zu schützen, sagte er. Die Terrassenstraße und umliegende Straßen sind derzeit gesperrt. Der Brandort liegt in unmittelbarer Nähe des Schlachtensees. Die Brandursache war zunächst unklar.

Streit um Drogen: Männer gehen mit Messern aufeinander los: Zwei Männer haben am Montagabend in Hellersdorf mit Messern aufeinander eingestochen. Laut Polizei ging es bei dem Streit um Drogen. Demnach habe gegen 19.30 Uhr einer der beiden Männer gegen die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Peter-Edel-Straße geschlagen. Nachdem ein Mieter dem Randalierer die Tür geöffnet hatte, begab sich der Mann zur Wohnungstür seines 21-jährigen Widersachers. Nach einem Streit sollen beide Männer mit Messern aufeinander eingestochen und sich verletzt haben. Der 26-Jährige sprühte seinem Kontrahenten außerdem Reizgas ins Gesicht. Ein Mieter im Alter von 50 Jahren ging dazwischen und schob eine Leiter zwischen die beiden Männer. Daraufhin soll sich der 21-Jährige in seine Wohnung zurückgezogen haben. Polizisten fanden in seiner Wohnung Drogen und verständigten zunächst die Berliner Feuerwehr, die beide Männer in Krankenhäuser brachte. Während der 21-Jährige nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen durfte, verblieb der 26-Jährige stationär. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Lichtmast: Ein Autofahrer ist am Montagabend in Adlershof mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall an der Rudower Chaussee schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Von Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der beschädigte Lichtmast musste von einer Firma gesichert werden.

Mit Messer und Machete - Männer überfallen Schnellrestaurant: Bewaffnet mit einer Machete und einem Messer haben zwei Unbekannte in Staaken ein Schnellrestaurant überfallen. Die beiden Maskierten betraten in der Nacht zum Dienstag das Geschäft in der Heerstraße, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten einen 23 Jahre alten Mitarbeiter und den 29 Jahre alten Manager des Schnellrestaurants bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen. Anschließend seien die Täter unerkannt geflüchtet.

Unbekannte überfallen Tankstelle: Vier Maskierte haben in Niederschöneweide eine Tankstelle überfallen. Die Täter hätten am Montagabend eine 35 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht und zwangen sie, Geld herauszugeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einen Kunden hätten die Maskierten zu Boden gestoßen. Dann seien die Täter mit Geld und Zigaretten geflüchtet. Die Mitarbeiterin und der Kunde blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der Überfall geschah in der Köpenicker Landstraße.

Verkehr

Bus und Bahn

U5: Zwischen S+U Alexanderplatz und U Strausberger Platz unterbrochen (SEV). Zwischen U Strausberger Platz, U Frankfurter Tor und S+U Frankfurter Allee jeweils Pendelverkehr.

Staustellen

Bus und Bahn

U5: Der Zugverkehr ist zwischen S+U Alexanderplatz und U Strausberger Platz unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse. Zwischen U Strausberger Platz und U Frankfurter Tor sowie S+U Frankfurter Allee besteht jeweils ein Pendelverkehr. Der Zustieg zum Ersatzverkehr am S+U Alexanderplatz befindet sich in der Alexanderstraße.

Staustellen

Mitte: Aufgrund von Gleisbauarbeiten ist die Oranienburger Straße ab ca. 7 Uhr Richtung Hackescher Markt zwischen Tucholskystraße und Monbijouplatz gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Januar.

Staaken: An der Baustelle Seegefelder Weg beginnt eine neue Bauphase. Bis Ende Juni ist die Straße in Richtung Altstadt Spandau zwischen Reckeweg und Hackbuschstraße gesperrt.

A10: Bis Donnerstag, 18 Uhr, ist die AS Birkenwerder in Richtung Dreieck Havelland gesperrt. Es werden Baumfällarbeiten durchgeführt.

Lichtenberg: Auf der Herzbergstraße steht bis Freitag in Richtung Allee der Kosmonauten vor der Siegfriedstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Friedrichshain: Auf der Frankfurter Allee stehen in beiden Richtungen zwischen Frankfurter Tor und Pros­kauer Straße nur jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sind bis Ende Januar geplant.

Wetter

Ein Tief bringt Regen oder Schneeregen zu uns. Kaum Sonnenschein bei Höchstwerten um sechs Grad. Böige Winde.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )