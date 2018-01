Feuerwehrleute auf dem Dach des Reihenhauses an der Terrassenstraße in Zehlendorf

Feuer in Berlin Reihenhaus brannte in Zehlendorf: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin. Am Dienstagmorgen ist ein Feuer in einem Reihenhaus an der Zehlendorfer Terrassenstraße ausgebrochen. Das Haus stand vom Erdgeschoss bis zum Dach in Flammen. Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Drei Personen wurden demnach mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Das Gebäude wurde am Morgen geräumt. Gegen Mittag waren die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Flammen drohten, auf weitere Reihenhäuser überzugreifen, so der Sprecher. Minimal sei dabei auch das Dach eines Nachbarhauses in Brand geraten. Es sei eine große Herausforderung gewesen, an die Flammen im Bereich des Dachs heranzukommen und die angrenzenden drei Reihenhäuser des Komplexes zu schützen, sagte er.

Die Terrassenstraße und umliegende Straßen waren am Vormittag gesperrt. Der Brandort liegt in unmittelbarer Nähe des Schlachtensees. Die Brandursache war zunächst unklar.

#Brand in #Zehlendorf

Das #Reihenhaus brennt in ganzer Ausdehnung. Unsere mittlerweile 80 Kräfte vor Ort versuchen die Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern. 2 Personen wurden von der @Berliner_Fw ins Krankenhaus befördert, Gebäude ist komplett geräumt. pic.twitter.com/JnPL4r9sln — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 16, 2018

( bee )