BVG-Bus und Auto stoßen zusammen - sechs Verletzte

Der Unfall ereignete sich an der Manteuffel- Ecke Kaiserin-Augusta-Straße

In der Tempelhofer Manteuffelstraße ist am Montagabend ein Bus der BVG mit einem Auto kollidiert. Auch ein Kleinkind wurde verletzt.

Berlin. In Tempelhof sind am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr ein Bus der Berliner Vekehrsbetriebe (BVG) und ein Auto zusammengestoßen. Dabei seien sechs Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zum Dienstag.

In dem Auto saßen seinen Angaben nach fünf Personen - vier von ihnen, darunter ein Kleinkind, kamen in Krankenhäuser. In dem Bus wurden zwei Menschen verletzt.

Wie viele Fahrgäste in dem Linienbus saßen, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Manteuffelstraße blieb in der Nacht zunächst voll gesperrt.

( dpa )