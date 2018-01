Zwei Männer sterben bei schwerem Unfall in Falkensee

Der Honda kam in Falkensee bei Berlin von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Vier Insassen wurden in dem Auto eingeklemmt.

Falkensee. Bei einem Unfall in Falkensee bei Berlin sind am Sonntagabend zwei Männer ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Honda, in dem alle vier saßen, sei aus noch ungeklärter Ursache an der Spandauer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Insassen wurden in dem Fahrzeug eingklemmt.

Die Männer seien zwischen 25 und 39 Jahre alt. Von einem der Verstorbenen sei das Alter aber noch nicht bekannt. Ein Gutachter sollte klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Wagen mit polnischen Kennzeichen war auf dem Weg von Spandau nach Falkensee.

Der Feuerwehr gelang es unter Einsatz von schwerem Gerät, zwei Personen zu retten. Einer der Schwerverletzten wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christoph Berlin" ins Unfallkrankenhaus in Marzahn geflogen, der Zweite wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Spandau gebracht.

