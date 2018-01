Kleiner Pudel geht in Berlin allein auf große S-Bahn-Fahrt

Wer vermisst seinen süßen #Pudel?#bpol nahm den kleinen #Zwergpudel um 9:35 Uhr als blinden Passagier in einer #S1 am Bhf. #Friedrichstraße in Obhut. Nach Zeugenaussagen stieg er am Bhf. #Hermsdorf ohne Begleitung in die #SBahn. Bitte bei uns melden oder am #Hauptbahnhof abholen pic.twitter.com/sYgeUXemWe