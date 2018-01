Verdächtige Versandtasche in Bank - Sperrung aufgehoben

Ein Sprengstoffroboter der Polizei ist am Freitag vor einer Commerzbank-Filiale an der Schloßstraße in Steglitz im Einsatz

In einer Commerzbank-Filiale an der Schloßstraße in Steglitz ist am Freitag eine Versandtasche mit Zündvorrichtung gefunden worden.

Berlin. In einer Commerzbank-Filiale in Steglitz ist am Freitag eine verdächtige Din-A4 große Versandtasche entdeckt worden. Kriminaltechniker fanden an dieser eine Zündvorrichtung. Die Spezialisten der Polizei entfernten in Schutzanzügen den Zünder und hatten einen Roboter im Einsatz, um den Gegenstand weiter auf Sprengstoff zu untersuchen.

Dabei entdeckten die Ermittler in der Versandtasche zwar sprengfähiges Material wie Schwarzpulver, dieses hätte aber "keine riesige Detonation" auslösen können, wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf der Berliner Morgenpost mitteilte. Nichtsdestotrotz hätte das vermutlich "pyrotechnische Material" Verletzungen beim Empfänger verursachen können.

Wer Absender und Adressat der Versandtasche waren, konnte die Polizei am Freitagnachmittag noch nicht sagen. Dass es einen möglichen Zusammenhang mit dem Paketbombenfund auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt Anfang Dezember gibt, konnte die Polizei nicht aussschließen, zunächst gebe es dazu aber keine Erkenntnisse.

Das komplette Bank- und Wohngebäude sowie die direkte Umgebung an der beliebten Einkaufsmeile Schloßstraße waren zwischenzeitlich geräumt worden, nachdem Mitarbeiter der Bankfiliale gegen 11.30 Uhr beim Öffnen des Umschlags Drähte entdeckt und die Polizei verständigt hatten. Die Schloßstraße war im Bereich zwischen der Schildhornstraße und der Grunewaldstraße gesperrt, mehrere Buslinien mussten umgeleitet werden. Schaulustige säumten das Absperrband der Polizei.

Gegen 16 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Die Sperrungen wurden aufgehoben, die Commerzbank sowie die umliegenden Geschäfte nahmen ihren Betrieb wieder auf. Die Versandtasche brachten die Ermittler auf den Sprengplatz Grunewald, wo sie vernichtet werden soll.

