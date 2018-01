Raubüberfall auf Seniorin: Anwohner zeigen sich erschüttert

Berlin. Der brutale Raub an einer 87-jährigen Frau erschüttert derzeit eine Eigenheimsiedlung in Zehlendorf. Ein bislang unbekannter Mann hat Mittwochmittag an der Wilskistraße eine Seniorin überfallen und sie über den Gehweg mitgeschleift. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Der Tatort liegt nur wenige Meter von einer Grundschule entfernt.

Auch am Tag nach der Tat sind die Spuren des Überfalls noch deutlich sichtbar. Auf das getrocknete Blut auf dem Gehweg wurde Sand gestreut. Anwohner haben eine kleine Gedenkstätte eingerichtet und Blumen niedergelegt. Auf einem Schild steht "An dieser Stelle wurde am 10.1.2018 um 10.48 Uhr Frau L., eine 87-jährige Dame, Opfer eines brutalen Raubüberfalls". Eine Anwohnerin sagte, dass im Wohngebiet alle geschockt seien. In der Nähe des Tatorts befinden sich eine Grundschule, eine Kindertagesstätte sowie ein Förderzentrum. Eltern laufen mit ihren Kindern am Tatort vorbei und bleiben kurz stehen. Trotz der vielen Fragen und Gerüchte im Wohngebiet informierte die Behörde erst nach mehr als 24 Stunden und nach mehreren Presseanfragen die Öffentlichkeit über den folgenschweren Raub.

Demnach ereignete sich die Tat am Mittwoch gegen 10.50 Uhr auf dem Gehweg der Wilskistraße und Ecke Zinsweilerweg. Ein unbekannter Mann näherte sich der Frau und entriss ihr die Handtasche. Die 87-Jährige stürzte dabei zu Boden und schlug mit dem Gesicht auf den Gehweg.

Eine Zeugin, welche die Tat bemerkt hatte, eilte der Seniorin zu Hilfe und alarmierte die Polizei. Der Täter flüchtete mit der Handtasche des Opfers auf einem Fahrrad in Richtung Argentinische Allee. Das Portemonnaie der 87-Jährigen soll jedoch auf dem Gehweg zurückgeblieben sein.

Foto: Julius Jürgens

Am Mittwoch sperrte die Polizei den Tatort weiträumig ab. Kriminaltechniker untersuchten den Bereich. Auch die 5. Mordkommission wurde eingeschaltet. Wegen der Fahndung nach dem Täter war die U-Bahnlinie U3 kurzzeitig gesperrt. Nur wenige Hundert Meter entfernt liegt die U-Bahnstation Krumme Lanke. Allerdings blieb die Suche nach dem Mann, der laut Zeugen einen verwirrten Eindruck gemacht haben soll, erfolglos.

Zunächst vermutete die Polizei, dass die Verletzungen der Frau von einem Messer des Täters stammen müssten. Auch Anwohner berichteten der Berliner Morgenpost, dass der Angreifer ein Messer gehabt haben soll, mit welchem er die Frau im Gesicht verletzte. Dies bewahrheitete sich laut Ermittlern jedoch nicht. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass die Frau die Verletzungen erlitten haben muss, als sie stürzte und anschließend vom Täter über den Boden geschleift wurde.

Eine Täterbeschreibung gibt es noch nicht, da die 87-Jährige von der Polizei noch nicht befragt werden konnte. Eine Anwohnerin sagte der Berliner Morgenpost, dass der Mann dunkelblau gekleidet und mit einem silbernen Fahrrad unterwegs gewesen sein soll. "Ich bin immer noch ganz aufgewühlt. Ich konnte vergangene Nacht gar nicht schlafen", sagte die Frau. Die Seniorin soll alleine in einer Doppelhaushälfte leben.

