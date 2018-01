Unbekannte zerstören sechs Scheiben an S-Bahn der Linie S41

Am Dienstag zerstörten Unbekannte Scheiben einer S-Bahn der Linie S41. Der Schaden fiel am Ostkreuz auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Dienstagabend sechs Scheiben einer S-Bahn beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Zug der Linie S41 fuhr gegen 22 Uhr auf der Ringbahn. Beim Halt im Bahnhof Ostkreuz wandte sich ein unbekannter Zeuge an den Zugführer und machte ihn an die Beschädigungen an den Scheiben aufmerksam. Der Zugführer sah sich daraufhin die Scheiben an und prüfte auch die Situation im Zug. Dort stellte er keine verletzten Personen fest. Zunächst setzte der Zugführer daraufhin die Fahrt fort, unterbrach sie dann aber am Bahnhof Tempelhof und rief die Bundespolizei.

Die Polizisten stellten insgesamt sechs beschädigte Scheiben an drei verschiedenen S-Bahn-Wagen fest. Offenbar mit Hilfe unbekannter Gegenstände war die äußere Verglasung der Scheiben zerstört worden. Die Beschädigungen traten dabei alle in Fahrtrichtung linksseitig und punktuell über die gesamte Zuglänge verteilt auf. Die Schadenshöhe beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag, wie die Polizei mitteilte. Ermittler der Bundespolizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt ein.

Zeugen können sich auch telefonisch melden

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun den unbekannt gebliebenen Zeugen sowie weitere Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

( BM/seg )