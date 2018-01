Mehrere Autos in Berlin angezündet und ausgebrannt

In einem Fall brannte ein "Drive Now"-BMW. Neben dem Wagen standen Weihnachtsbäume in Flammen.

Berlin. Feuerwehreinsatz in Kreuzberg: Auf einem Mieterparkplatz an der Lobeckstraße 64 brannte in der Nacht zu Donnerstag ein VW Polo völlig aus. Ein daneben parkender Passat wurde von den Flammen ebenfalls beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, vermutet aber keinen politischen Hintergrund. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Auch in Pankow brannten Autos. Kurz nach 1 Uhr bemerkte eine Anwohnerin an der Kreuzstraße einen Knall und sah zwei in Flammen stehende Fahrzeuge. Neben einem VW brannte ein Carsharing-BMW des Anbieters "Drive Now". Neben den Autos lagen mehrere Weihnachtsbäume, die ebenfalls brannten. Die Polizei geht auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat ermittelt.

