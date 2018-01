Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Räumung der Gerhart-Hauptmann-Schule - Gebäude schon zuvor leer: Mehr als fünf Jahre nach der Besetzung ist die Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg ohne Widerstand oder größere Proteste geräumt worden. Die Polizei betrat am Donnerstagmorgen mit der Gerichtsvollzieherin das Gelände und Gebäude der früheren Schule in der Ohlauer Straße. Von den zuletzt elf Flüchtlingen, die als Besetzer dort noch gelebt hatten, war nichts zu sehen. Sie hatten das ehemalige Schulgebäude wohl bereits am Vortag verlassen und seien an einem anderen Ort untergebracht worden, wie Mitglieder einer Nachbarschaftsinitiative sagten. Alle Details zur Räumung der Hauptmann-Schule - hier.

Kleinwagen flieht vor Polizei und verletzt Polizisten: Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle in Kreuzberg schwer verletzt worden. Dem Zivilfahnder und seinem Kollegen fiel am Mittwochabend ein Autofahrer auf, der sich nicht an die Verkehrsregeln hielt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie folgten dem Mann, der kurz darauf auf einem Supermarktparkplatz hielt und ausstieg. Als der Beamte ihn zur Rede stellen wollte, stieg er wieder ein und startete den Motor. Der Polizist konnte noch die Fahrertür öffnen, wurde jedoch erfasst, als der Fahrer den Wagen zurücksetzte. Er wurde dabei zu Boden gerissen und verletzt - stieg aber trotzdem wieder zu seinem Kollegen ins Auto. Die Polizisten lieferten sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit dem Mann über mehrere rote Ampeln. An einer Kreuzung musste der Fliehende mit seinem Wagen kurz stehenbleiben, querende Autos blockierten den Weg. Hier gelang es den Polizisten, ihr Auto vor den Fluchtwagen zu fahren und diesen zu blockieren. Zusammen mit herbeigerufenen Kollegen konnten die Beamten den 41 Jahre alten Autofahrer festnehmen. Nach einer Blutprobe und einer Identitätsfeststellung wurde der mutmaßliche Täter entlassen. Ihn erwarten unter anderem Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung. Ob der Mann Alkohol im Blut hatte, war am Morgen noch unklar. Auch Angaben zu einem möglichen Motiv konnte die Polizei zunächst nicht machen. Der verletzte Polizist wurde erst nach der Festnahme in ein Krankenhaus gebracht, dort verblieb er stationär.

Brand in einem Wohnhaus in Hellersdorf: In Hellersdorf hat es in einem vierstöckigen Wohnhaus gebrannt. Eine schwangere Frau und ein Mann wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Möbel in einem Kellerverschlag hatten in der Nacht auf Donnerstag Feuer gefangen und der Rauch zog in die Treppenaufgänge. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Bewohner konnten am frühen Morgen wieder zurück in ihre Wohnungen.

Mehrere Autos in Berlin angezündet und ausgebrannt: Feuerwehreinsatz in Kreuzberg: Auf einem Mieterparkplatz an der Lobeckstraße 64 brannte in der Nacht zu Donnerstag ein VW Polo völlig aus. Ein daneben parkender Passat wurde von den Flammen ebenfalls beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, vermutet aber keinen politischen Hintergrund. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Auch in Pankow brannten Autos. Kurz nach 1 Uhr bemerkte eine Anwohnerin an der Kreuzstraße einen Knall und sah zwei in Flammen stehende Fahrzeuge. Neben einem VW brannte ein Carsharing-BMW des Anbieters "Drive Now". Neben den Autos lagen mehrere Weihnachtsbäume, die ebenfalls brannten. Die Polizei geht auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Überfall auf Tankstelle: Ein Mann hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Steglitz überfallen. Laut Polizei betrat der dunkel gekleidete Mann gegen 21.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Körnerstraße und forderte von dem dort arbeitenden 44-Jährigen unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld. Mit dem Geld flüchtete der Räuber. Der Angestellte blieb unverletzt.

Verkehr

Behinderungen

Tiergarten: Auf dem Reichpietschufer haben neue Bauarbeiten begonnen. Bis Anfang Februar steht in Richtung Klingelhöferstraße nur ein Fahrstreifen zwischen Stauffenbergstraße und Hildebrandstraße zur Verfügung.

Kreuzberg (1): Wegen eines Kraneinsatzes ist die Bergmannstraße von 6 bis 20 Uhr in beiden Richtungen zwischen Südstern und Baerwaldstraße gesperrt.

Kreuzberg (2): Von 8.30 bis 16 Uhr Behinderungen wegen einer Demonstration u. a. im Bereich Ohlauer Straße, Sonnenallee, Hermannplatz, Kottbusser Damm, Oranienstr. und Oranienplatz.

Prenzlauer Berg: Von 8.40 bis 10.45 Uhr wegen eines Autokorsos Behinderungen u.a. im Bereich Storkower Str., Danziger Straße, Eberswalder Straße, Bernauer Straße und Scheringstraße.

Wetter

Der Himmel über Berlin ist überwiegend stark bewölkt oder neblig-trüb. Zeitweise regnet oder nieselt es. Die Sonne hat kaum Chancen. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts gibt es Sprühregen oder Schneegriesel. Es wird bis zu 4 Grad warm. Am Freitag hält sich eine dichte Wolkendecke, und vereinzelt fallen auch Schneeflocken und Regentropfen. Am Sonnabend bleibt es bei einem Mix aus etwas Sonne und vielen Wolken meist trocken.

( BM )