87-Jährige bei versuchtem Raubmord schwer verletzt

Berlin. Am Mittwochnachmittag ist in der Wilskistraße in Zehlendorf eine 87-Jährige Frau auf offener Straße ausgeraubt und schwer verletzt worden. Die Polizei spricht von einem versuchten Raubmord. Die Frau sei mit schweren Verletzung in ein Krankenhaus gefahren worden.

Um kurz vor 16 Uhr war die Kriminalpolizei am Tatort, die Wohngegend in der Nähe der U-Bahnstation Krumme Lanke wurde weiträumig abgesperrt. Die Beamten fahnden nach dem flüchtigen Täter. Ob er bewaffnet ist sowie zu weiteren Details konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

Zeugen berichteten von Blutspuren auf dem Gehsteig vor einem Einfamilienhaus in der Wilskistraße. Diese verläuft parallel zu den Gleisen der U-Bahn. Wegen der Fahndung nach dem Täter war die U3 kurzzeitig gesperrt.

