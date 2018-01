Bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn in Richtung Berlin hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann geschnappt.

Bei Kontrolle Polizei verhaftet gesuchten Dieb in Regionalbahn

Berlin. Ein per Haftbefehl gesuchter Dieb ist von Bundespolizisten in einer Regionalbahn von Angermünde nach Berlin festgenommen worden. Der Mann war im vergangenen Oktober vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten zu einer Geldstrafe von 1400 Euro und alternativ zu 280 Tagen Ersatzhaft verurteilt worden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Der 54-Jährige fiel den Beamten am Dienstagabend bei einer Kontrolle im Zug auf. Nachdem er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt gebracht, um die Ersatzhaft anzutreten.

( dpa )