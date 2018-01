Kabeltrommeln gestohlen - Polizei stoppt Diebe in Wedding

Polizeibeamte überprüften in der vergangenen Nacht ein Auto in Wedding und wurden fündig. Gegen 22.35 Uhr fiel der Vito den Beamten in der Transvaalstraße auf. Der Fahrer des Mercedes parkte beim Erblicken des Einsatzwagens in der Höhe Goethepark hektisch ein.

Als die beiden Fahrzeuginsassen sich anschließend in Sicherheit wiegten, setzen sie ihre Fahrt in Richtung Barfusstraße fort. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug. Während der Beifahrer zu Fuß flüchten konnte, stellten die Ermittler in dem Mercedes-Vito mehrere Kabeltrommeln fest, die vermutlich in der Seestraße gestohlen worden waren.

Der 21 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )