Resolute Verkäuferin hält Ladendieb fest

Berlin. Eine Verkäuferin hat am Dienstag in Neukölln einen mutmaßliche Ladendieb festgehalten. Der 31-Jährige konnte kurz darauf von Polizisten festgenommen werden.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete die 37-Jährige gegen 13.25 Uhr den Diebstahl in dem Laden am Kottbusser Damm. Zwei Männer klauten demnach Kleidung und flüchteten damit in Richtung Schönleinstraße.