Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Mit 3,3 Promille: Betrunkener Fußgänger von Auto erfasst: Ein stark betrunkener Fußgänger ist in Charlottenburg-Nord von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige war am späten Dienstagabend unvermittelt auf den Saatwinkler Damm gelaufen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Ein 55-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Betrunkenen mit seinem Wagen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus. Dort wurden 3,3 Promille Alkohol im Blut gemessen.

Eine verletzte Person bei Schuppenbrand: Bei einem Brand in Marienfelde ist ein Mann verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch in seinem Schuppen ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Eigentümer wollte den Brand selbst löschen und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Unfallkrankenhaus. Der etwa 20 Quadratmeter große Schuppen brannte vollständig nieder, eine angrenzende Garage wurde leicht beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Raubüberfall vor Imbiss - 22-Jähriger schwer verletzt: Ein 22-Jähriger ist am Dienstagabend vor einem Imbiss in Neu-Hohenschönhausen aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe heraus angegriffen und beraubt worden. Er wurde schwer verletzt. Zwei Tatverdächtige konnten kurz darauf festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 22-Jährige am Prerower Platz laut eigenen Angaben von mehreren Jugendlichen getreten, geschlagen und bedroht. Einer der Täter zückte demnach ein Messer und forderte die Armbanduhr des 22-Jährigen. Der Beraubte brachte sich in einer Straßenbahn in Sicherheit. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten überprüften in der Nähe des Tatorts zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Sie kamen in Gewahrsam und anschließend wieder frei. Ein Raubkommissariat ermittelt.

Glätte in Berlin - BSR warnt vor gefrierender Nässe: Dichter Nebel und gefrierende Nässe sorgen am Mittwochmorgen für Probleme im Berliner Berufsverkehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern in Berlin und Brandenburg, die Berliner Stadtreinigung (BSR) meldet Glättegefahr durch gefrierende Nässe, insbesondere am östlichen Stadtrand.Die BSR-Winterdienst streut nun auf wichtigen Fahrbahnen, auf Radstreifen und auf Fußgängerüberwegen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt vor Glätte besonders auf Brücken. Zwei Buslinien der BVG (191 und 291) hätten ihren Betrieb am Morgen bereits eingestellt. Die Temperaturen steigen heute auf Werte zwischen 5 und 9 Grad, im Tagesverlauf kann sich gebietsweise die Sonne durchsetzen. Zu einem Glätteunfall kam es am frühen Mittwochmorgen in Rahnsdorf. Der Fahrer eines Vans verlor gegen 5.30 Uhr der auf der Schöneicher Landstraße die Kontrolle über seinen Van und krachte gegen einen Baum, hieß es vor Ort. Laut Zeugen war der Mann bei Eintreffen der Feuerwehr bewusstlos und soll etwa 30 Minuten vor Ort behandelt worden sein, bevor er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Verkehr

Bus und Bahn

U5: Bis 9. April weiterhin Ersatzverkehr und Pendelverkehr: Der Zugverkehr ist zwischen S+U-Alexanderplatz und U-Strausberger Platz unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Zwischen U-Strausberger Platz, U-Frankfurter Tor und S+U-Frankfurter Allee besteht jeweils Pendelverkehr.

Bus X54: Die Haltestelle S+U-Pankow/Granitzstraße ist bis auf Weiteres (in Richtung Borkumstraße) in die Granitzstr. vor Kissingenstraße vorverlegt worden.

Staustellen

Nikolassee: Bis Sonnabendmorgen, jeweils von 22 bis 5 Uhr, Bauarbeiten auf der Potsdamer Chaussee in Höhe Kreuz Zehlendorf (A115). Der Verkehr wird stadteinwärts einspurig über die Nebenfahrbahn geleitet.

Schöneberg: Auf der Kleiststraße ist zwischen Wittenbergplatz und Martin-Luther-Straße in beiden Richtungen die Verkehrsführung im Baustellenbereich geändert. Es stehen nur zwei Spuren zur Verfügung.

Marienfelde: Aufgrund eines Warnstreiks ist in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr mit Behinderungen im Bereich Culemeyerstraße, Richard-Tauber-Damm und Daimlerstraße zu rechnen.

Friedrichshain: Ab ca. 19 Uhr wird aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20.45 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Zehlendorf: Die Berlepschstraße ist zwischen Clauertstraße und Loebellstraße bis zum 15. März in beiden Richtungen gesperrt.

Weißensee: Die Piesporter Straße ist zwischen Falkenberger Straße und Bernkasteler Straße in beiden Richtungen bis auf Weiteres gesperrt.

Reinickendorf: Bis März besteht auf der Aroser Allee in Höhe Schillerring nur eine Spur in Richtung Holländerstraße. Eine Baustellenampel regelt in beiden Richtungen an der Kreuzung Gotthardstraße/Emmentaler Straße den Verkehr.

Wetter

In Berlin wechseln sich heute Sonne und Wolken ab. Örtlich fällt auch Regen. Die Höchstwerte liegen um 7 Grad.

