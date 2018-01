Überfallener Juwelier schießt auf bewaffneten Räuber

"Goldankauf" steht an dem überfallenen Laden an der Berliner Straße in Tegel

Der Täter ging mit Schreckschusswaffe in das Geschäft. Der Juwelier griff zu einer Pistole, drückte ab und verletzte den Mann schwer.

Berlin. Bei einem gescheiterten Raubüberfall in Tegel ist am Montag der mutmaßliche Räuber schwer verletzt worden. Der 27-Jährige hatte offenbar nicht mit der heftigen Gegenwehr des Inhabers gerechnet. Der Mann betrat gegen 17.45 Uhr mit einer Schreckschusspistole das Geschäft in der Berliner Straße.

Der 38 Jahre alte Inhaber griff bei dem Überfall zu einer scharfen Schusswaffe und schoss mehrfach. Der Tatverdächtige wurde in den Oberkörper getroffen und floh aus dem Laden in eine nahegelegene Apotheke, wo er schwerverletzt zusammenbrach. Er musste in einem Krankenhaus operiert werden und soll sich derzeit außer Lebensgefahr befinden. Bei ihm fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe, ein Messer sowie Kleidung zum Maskieren.

Neben dem Schwerverletzten, der derzeit von Polizisten in einem Krankenzimmer bewacht wird, wurde auch der Geschäftsinhaber von Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 11 festgenommen und einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Neben des Verdachts des versuchten Raubes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 auch wegen einer Strafvereitelung, da der 58 Jahre alte Vater des Geschäftsinhabers die Tatwaffe zunächst versteckt und widersprüchliche Angaben zum Tathergang gemacht hatte.

