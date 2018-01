Verurteilter zweifacher Mörder verlängert seinen Freigang

Berlin. Aus einem Berliner Gefängnis ist zwischenzeitlich erneut ein Strafgefangener abhanden gekommen. Der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux, bestätigte auf Anfrage der Berliner Morgenpost, dass ein Insasse der Sozialtherapeutischen Anstalt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel am Sonnabendabend nicht wie vorgesehen von seinem unbegleiteten Ausgang zurückgekehrt war. Er habe dies bereits der Anstaltsleitung per SMS mitgeteilt.

Die Polizei habe den Mann daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben. Am Sonntagnachmittag habe der Gefangene sich aber freiwillig in der JVA Tegel zurückgemeldet. Nach Informationen der Berliner Morgenpost war der 1970 geborene Mann bereits im Jahr 2002 wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Üblicherweise werden Gefangene mit "lebenslanger" Haftstrafe nach spätestens 15 Jahren entlassen. In dem konkreten Fall hatte das Gericht zum Schutz der Öffentlichkeit aber für die Zeit nach der Haft eine Sicherungsverwahrung angeordnet.