Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Betrunkene 21-Jährige bedroht Sanitäter mit Küchenmesser: Erneut sind Berliner Sanitäter bei einem Rettungseinsatz bedroht worden. Dabei soll eine betrunkene 21-Jährige die Rettungskräfte mit einem Messer bedroht haben. Später soll die Frau ein Gefäß auf eine Polizistin geworfen haben. Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizei bei einem Rettungseinsatz in einer Wohnung an der Blechenstraße in Weißensee gegen 0.45 Uhr. Dort war eine 13-Jährige kollabiert, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatte. Als die Sanitäter in der Wohnung eintrafen, soll die 21-Jährige den Einsatz zunächst verbal gestört haben. Dann soll sie laut Zeugenaussagen ein Küchenmesser gezückt und in Richtung der Sanitäter geschwungen haben. Eintreffende Polizisten beruhigten die Situation zunächst. Als die Sanitäter die 13-Jährige in ein Krankenhaus bringen wollten und auch die Polizisten das Haus verlassen hatten, zerschellte vor dem Haus in unmittelbarer Nähe einer Polizistin ein Glasgefäß. Die Splitter trafen die Beamtin am Bein. Da die Polizisten die 21-Jährige verdächtigten, für den Wurf verantwortlich gewesen zu sein, kehrten sie in die Wohnung zurück. Dort leistete die junge Frau Widerstand. Sie wurde festgenommen und in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Anschließend wurde sie wieder entlassen.

Baseball-Schläger, Sturmhauben, Drogen - Sechs Festnahmen: Bei der Kontrolle zweier hochwertiger Autos an der Müllerstraße in Wedding haben Berliner Polizeibeamte in der Nacht einen Baseballschläger, Sturmhauben und geringe Menge Drogen gefunden. Laut ersten Informationen von vor Ort wurden die sechs Insassen der beiden Autos vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.

Kellerbrand an der Kreuzberger Sebastianstraße: Zu einem Kellerbrand ist es in der Nacht zu Sonntag an der Sebastianstraße in Kreuzberg gekommen. Die Bewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand, hieß es vor Ort. Die Brandbekämpfer rückten mit zwei Staffeln an und hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nun ermittelt.

Auto gerät ins Gleisbett: Ein Pkw ist an der Prenzlauer Allee, Ecke Torstraße, am späten Abend ins Gleisbett der Tram gefahren. Wie es zu dem Unfall kam, ist unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste das Auto herausschleppen.

Verkehr

Bus und Bahn

S1, S2, S25, S26: Ab 8 Uhr bis Montag, ca. 1.30 Uhr, nicht zwischen Südkreuz bzw. Schöneberg und Gesundbrunnen. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

Friedrichshain: Ab ca. 12.30 Uhr wegen eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 14 Uhr) erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee.

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos mit mehreren Hundert Teilnehmern, der am Brandenburger Tor startet, kann es ab 14 Uhr bis zum frühen Abend in der gesamten Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Strecke wird von den Teilnehmern erst kurzfristig festgelegt.

Wetter

Zum Start in den Sonntag strömt kalte Luft nach Berlin. Zum Tagesbeginn ist es vielfach stark bewölkt. Es fällt vereinzelt Regen oder auch Schneeregen. Später lockert die Wolkendecke dann auf und es gibt auch immer wieder kurze sonnige Abschnitte. Bei mäßigem Wind steigen die Temperaturen auf Höchstwerte um vier Grad. Nachts kalt bei minus 4 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )