Feuer in Berlin Kellerbrand an der Kreuzberger Sebastianstraße

Berlin. Zu einem Kellerbrand ist es in der Nacht zu Sonntag an der Sebastianstraße in Kreuzberg gekommen. Die Bewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand, hieß es vor Ort.

Die Brandbekämpfer rückten mit zwei Staffeln an und hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nun ermittelt.

