Ausbrecher wieder in Haft – einer mit Gipsverbänden

Wie die Senatsverwaltung für Justiz mitteilte, wurde der letzte der vier Ausbrecher am Freitagabend festgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Beamte den 30-Jährigen an der Boxhagener Straße in Friedrichshain nach einem mutmaßlichen Taschendiebstahl festgenommen und der Justiz übergeben haben.

Die vier Ausbrecher waren am 28. Dezember vergangenen Jahres bei einer filmreifen Flucht mit Trennschleifer und Hammer durch einen Lüftungsschlitz der JVA Plötzensee entkommen. Obwohl sie von einer Überwachungskamera gefilmt wurden, blieb ihre Flucht zunächst unbemerkt. Auch die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Drei der Ausbrecher hatten sich in den vergangenen Tagen aber freiwillig gestellt. Mit der Festnahme des 30-Jährigen am Freitagabend befinden sich nun alle vier wieder in staatlicher Obhut.

Nach Flucht: Von neun Gefangenen sind sieben wieder zurück

Der am Freitag festgenommene mutmaßliche Taschendieb war ursprünglich wegen Wohnungseinbruchs und Diebstahls verurteilt worden. Im März dieses Jahres stand seine Freilassung an. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren bei der Festnahme seine offenbar gebrochenen Arme beide in Gipsverbände gelegt. Ob er die Verletzungen bei dem Ausbruch davontrug, ist unklar. Offen ist auch, wie er trotz des doppelten Handicaps einen Taschendiebstahl begehen konnte.

Der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux, bestätigte, dass der Mann in das Krankenhaus der JVA Plötzensee eingeliefert wurde. Auch die drei anderen Ausbrecher seien noch in der JVA Plötzensee. Dort würden sie verhört. Die Männer sollen aber zeitnah in besser gesicherte Gefängnisse, etwa die JVA Moabit oder die JVA Tegel, verlegt werden.

Wegen der Flucht können sie nach geltender Gesetzeslage strafrechtlich nicht belangt werden. Sie müssen sich aber möglicherweise wegen Sachbeschädigung und Diebstahls des Trennschleifers und des Hammers verantworten.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) war nach dem spektakulären Ausbruch erheblich unter Druck geraten. Die Opposition hatte seinen Rücktritt gefordert, kritische Stimmen wurden aber auch in der SPD laut. Nun erklärte Behrendt: "Flucht lohnt sich nicht. Ich bin erleichtert, dass alle Strafgefangenen, die aus dem geschlossenen Vollzug ausbrachen, wieder zurück sind." Die näheren Umstände der Flucht würden weiterhin aufgeklärt, versicherte Behrendt. "Hierauf habe die Berlinerinnen und Berliner einen Anspruch."

Wie berichtet, lässt Behrendt den Ausbruch von einer Expertenkommission untersuchen. Das Gremium unter dem Präsidenten des Amtsgerichtes Tiergarten, Hans-Michael Borgas, hat mittlerweile seine Arbeit aufgenommen und soll bis März einen Bericht über mögliche Sicherheitslücken in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee vorlegen und Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

Die vier Ausbrecher aus dem geschlossenen Vollzug waren zu Haftstrafen verurteilt worden. In den vergangenen Tagen flohen aus dem Charlottenburger Gefängnis aber auch fünf Insassen aus dem offenen Vollzug. Einige von ihnen waren während ihrer Verschlusszeit ausgebrochen, andere kehrten nach ihrem regulärem Ausgang nicht wieder in die Einrichtung zurück. Auch aus der Gruppe dieser Geflohenen sind inzwischen drei zurückgekehrt. Von zweien fehlt dagegen weiterhin jede Spur. Es handelt sich allerdings nicht um Schwerkriminelle. So war einer der Männer als Schwarzfahrer zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Diese konnte er nicht zahlen – und musste daher in den offenen Vollzug.

Noch mehr Häftlinge aus JVA Plötzensee geflohen als bekannt