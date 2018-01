Frau am Geldautomaten überfallen - Verdächtiger festgenommen

Berlin. Zwei Unbekannte haben am Freitagabend in Kreuzberg eine 66-Jährige überfallen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Frau gegen 21.25 Uhr in einer Bank an der Gneisenaustraße und wollte Geld an einem Automaten einzahlen. Als sie die Scheine in das Einzahlungsfach legen wollte, riss ihr ein Unbekannter, der sich mit einem weiteren Mann an einem anderen Automaten aufhielt, das Geld aus der Hand. Einer der Täter schubste sie zu Boden.

Das Duo flüchtete über die Gneisenaustraße. Die Frau folgte den Flüchtenden und rief um Hilfe, woraufhin Passanten die Verfolgung aufnahmen. In der Nostizstraße konnte ein Tatverdächtiger durch Zeugen gestoppt und bis zum Eintreffen von Polizisten festgehalten werden, die ihn vorläufig festnahmen. Der 19-Jährige kam in eine Gefangenensammelstelle. Das geraubte Geld fanden die Beamten bei ihm nicht. Seinem Begleiter gelang die Flucht.

( bee )