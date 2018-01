Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Elektro-Mietwagen erfasst Radfahrer: Bei einem Verkehrsunfall an der Brunnen- Ecke Anklamer Straße in Mitte ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde er gegen 2.30 Uhr von dem Fahrer eines Elektro-Mietwagens erfasst. Dabei soll der Radfahrer mit dem Kopf gegen die Front des BMW geprallt sein. Anschließend sei der Radfahrer laut Zeugen bewusstlos auf der Straße liegen geblieben, hieß es vor Ort. Wie die Polizei mitteilte, soll der Radfahrer über eine rote Ampel gefahren sein. Eine erste Polizeimitteilung, wonach der Autofahrer über Rot gefahren sein soll, wurde damit korrigiert.

Berliner Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen: Erneut sind Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr angegriffen worden. Wie die Feuerwehr am Sonnabend via Twitter mitteilte, sei die Besatzung eines Rettungswagens in der Nacht zunächst mit Böllern attackiert worden. Dann seien die Einsatzkräfte beschimpft und bespuckt worden. Aus diesem Grund habe ein Patient erst verspätet behandelt werden können. Der Patient sei dennoch wohlauf. Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger konnte von der Polizei festgenommen werden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag der Berliner Morgenpost. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 22.50 Uhr an der Waldemarstraße in Kreuzberg. Bei dem Mann wurden laut Sprecher zudem Drogen entdeckt.

Frau am Geldautomaten überfallen: Zwei Unbekannte haben am Freitagabend in Kreuzberg eine 66-Jährige überfallen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Frau gegen 21.25 Uhr in einer Bank an der Gneisenaustraße und wollte Geld an einem Automaten einzahlen. Als sie die Scheine in das Einzahlungsfach legen wollte, riss ihr ein Unbekannter, der sich mit einem weiteren Mann an einem anderen Automaten aufhielt, das Geld aus der Hand. Einer der Täter schubste sie zu Boden. Das Duo flüchtete über die Gneisenaustraße. Die Frau folgte den Flüchtenden und rief um Hilfe, woraufhin Passanten die Verfolgung aufnahmen. In der Nostizstraße konnte ein Tatverdächtiger durch Zeugen gestoppt und bis zum Eintreffen von Polizisten festgehalten werden, die ihn vorläufig festnahmen. Der 19-Jährige kam in eine Gefangenensammelstelle. Das geraubte Geld fanden die Beamten bei ihm nicht. Seinem Begleiter gelang die Flucht.

Unbekannte überfallen Getränkemarkt: Drei Männer haben am Freitagabend einen Getränkemarkt in Plänterwald überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten gegen 19.20 Uhr die Maskierten den Marktleiter des Geschäfts am Dammweg mit einer Schusswaffe, einem Schlagstock sowie Reizgas und forderten Geld. Einer der Täter schlug dem 64-Jährigen mit dem Schlagstock auf die Hand. Das Trio nahm sich die Einnahmen und flüchtete damit aus dem Geschäft in Richtung Kiefholzstraße. Bei der Flucht sprühte einer der Täter mit Reizgas um sich. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Frau mit brennender Zigarette eingeschlafen: Eine Frau ist in Potsdam mit einer brennenden Zigarette im Bett eingeschlafen und hat dadurch Gesichtsverbrennungen erlitten. Rettungskräfte brachten sie in der Nacht zum Samstag ins Unfallkrankenhaus Berlin, wie die Regionalleitstelle Nordwest am Samstag mitteilte. 15 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren zu der Wohnung gefahren, nachdem eine weitere Person gegen 02.00 Uhr den Vorfall gemeldet hatte. Ein Feuer durch die brennende Zigarette habe es in der Wohnung aber nicht gegeben, als die Einsatzkräfte bei der Ende Fünfzigjährigen eintrafen.

S1, S2, S25, S26: Bis Montagmorgen, ca. 1.30 Uhr ist der S-Bahnverkehr zwischen Schöneberg und Gesundbrunnen sowie zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen aufgrund von Wartungsarbeiten eingestellt. Als Ersatz fahren Busse. Falls möglich, sollten die Strecken mit den Ringbahn-Linien S41 und S42, den Regionalbahnlinien und den Verkehrsmitteln der BVG umfahren werden.

Bus 186: Umleitung wegen eines Wasserrohrbruchs über die Goethestraße und Königsberger Str. Die Ersatzhaltestelle Ostpreußendamm/Königsberger Straße (Richtung S Lichterfelde-Süd) befindet sich am Ostpreußendamm vor der Königsberger Straße. 187: Die Haltestelle U Kleistpark ist (in Richtung Halbauer Weg) um 90 Meter vorverlegt worden.

Mitte: Um 13 Uhr startet ein Protestmarsch auf dem Pariser Platz und zieht über Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Paul-Löbe-Allee, Konrad-Adenauer-Straße, Reinhardtstraße, Luisenstraße, Wilhelmstraße und Unter den Linden zurück zum Brandenburger Tor. Bis etwa 17 Uhr kann es hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Prenzlauer Berg: Wegen einer Sportveranstaltung in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 16.30 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab ca. 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Friedrichshain (1): Die Kochhannstraße ist zwischen Ebertystraße und Hausburgstraße in beiden Richtungen wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Friedrichshain (2): Wegen eines Kraneinsatzes ist der Stralauer Platz Richtung Mühlenstraße/Treptow zwischen Schillingbrücke und Straße der Pariser Kommune bis Sonntagmorgen gesperrt.

Gesundbrunnen: Auf der Osloer Straße ist wegen Schäden an den Straßenbahngleisen an der Kreuzung Drontheimer/Koloniestraße die Überfahrt gesperrt, das Linksabbiegen ist nicht möglich.

Schöneberg: Auf der Potsdamer Straße ist wegen einer Baustelle auf dem Abschnitt zwischen Grunewald- und Großgörschenstraße die Fahrbahn bis Mitte März 2018 auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt.

Kreuzberg: Wegen Tiefbauarbeiten ist der Mariannenplatz in beiden Richtungen zwischen Waldemar- und Muskauer Straße gesperrt.

Viele Wolken ziehen heute über den Himmel. Im Tagesverlauf kommt aber auch zeitweise die Sonne dazwischen hervor. Vereinzelt kann es auch regnen. Höchstwerte liegen bei 8 Grad.

