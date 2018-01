Berliner Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen

Berlin. Erneut sind Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr angegriffen worden. Wie die Feuerwehr am Sonnabend via Twitter mitteilte, sei die Besatzung eines Rettungswagens in der Nacht zunächst mit Böllern attackiert worden. Dann seien die Einsatzkräfte beschimpft und bespuckt worden. Aus diesem Grund habe ein Patient erst verspätet behandelt werden können. Der Patient sei dennoch wohlauf.

Erneuter #Angriff auf #Einsatzkräfte

Erst mit sehr lauten Böllern, dann mit Beschimpfen und Bespucken wurde eine RTW-Besatzung letzte Nacht angegriffen. Patient zum Glück wohlauf, trotz verspäteter Behandlung. Festnahme und Ermittlung durch @polizeiberlin. #StarkFürDich — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 6, 2018

Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger konnte von der Polizei festgenommen werden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag der Berliner Morgenpost. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 22.50 Uhr an der Waldemarstraße in Kreuzberg.

Die 28 und 29 Jahre alten Sanitäter waren wegen eines medizinischen Notfalls in die Waldemarstraße gerufen worden. Als sie aus dem Rettungswagen stiegen, warf der Mann zunächst die Böller.

Anschließend soll er versucht haben, auf einen abgestellten Defibrillator zu urinieren, was die Sanitäter verhindern konnten. Einem der Männer spuckte der 37-Jährige daraufhin ins Gesicht. Die Sanitäter fixierten den Angreifer und übergaben ihn herbeigerufenen Polizisten, die ihn in eine Gefangenensammelstelle brachten.

Der betrunkene Mann stimmte dort einer Wohnungsdurchsuchung zu. Dabei fanden Beamte mehrere illegale Böller. Die Polizei ermittelt nun, ob die geworfenen Böller auch verboten waren.

Bei dem Mann wurden laut Polizeisprecher zudem Drogen entdeckt. Gegen ihn werde nur wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, so der Sprecher.

GdP-Sprecher: "So wird mit Menschenleben gespielt"

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagte bei Twitter zu dem Vorfall: "Ein unfassbarer Zustand und mittlerweile auch keine Besonderheit mehr - Wir haben immer mehr Leute, die denken, sie können Einsatzkräfte folgenlos angreifen - Langsam sollten sich die Verantwortlichen mal überlegen, wie wir das ändern können - So wird mit Menschenleben gespielt".

Ein unfassbarer Zustand und mittlerweile auch keine Besonderheit mehr - Wir haben immer mehr Leute, die denken, sie können Einsatzkräfte folgenlos angreifen - Langsam sollten sich die Verantwortlichen mal überlegen, wie wir das ändern können - So wird mit Menschenleben gespielt https://t.co/L3UXrXxw0s — Benjamin Jendro (@Djeron7) January 6, 2018

SPD-Innenexperte Tom Schreiber schrieb bei Twitter: "Das ist nicht nur Widerlich, sondern das Letzte! Ich hoffe, dass der Täter ID-behandelt wurde & sich demnächst vor Gericht verantworten wird. Eine hohe vierstellige Geldbuße wäre der richtige Ansatz."

Wieder wurden #Rettungskräfte im Einsatz angegriffen! Das ist nicht nur Widerlich, sondern das Letzte! Ich hoffe, dass der Täter ID-behandelt wurde & sich demnächst vor Gericht verantworten wird. Eine hohe vierstellige Geldbuße wäre der richtige Ansatz. @GdP_Berlin @SaschaGuzy — Tom Schreiber (@TomSchreiberMdA) January 6, 2018

Angriffe auf Helfer auch in der Silvesternacht

Schon in der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen waren in vielen deutschen Städten Helfer angegriffen worden - auch in Berlin. So war an der Rosmarinstraße in Mitte die Besatzung eines Rettungswagens von Unbekannten mit Schusswaffen bedroht worden.

In Lichtenrade war ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt worden, und in Charlottenburg erlitt ein weiterer Retter Verletzungen durch einen Feuerwerkskörper. Die Feuerwehr nannte die Zahl von acht Angriffen auf Einsatzkräfte und 57 Angriffen auf Einsatzfahrzeuge mit erheblichen Sachschäden.

Die Gewalt gegen Helfer hatte bundesweit Entsetzen und Bestürzung ausgelöst. Politiker und Gewerkschaftsfunktionäre von Polizei und Feuerwehr hatten daraufhin von einem inakzeptablen Werteverfall gesprochen.

Mehr zum Thema:

Polizei mit Böllern beschossen, Sanitäter mit Waffen bedroht

Gewalt gegen Helfer gehört in Deutschland fast zum Alltag

Gewalt gegen Helfer gehört in Deutschland fast zum Alltag

Politiker verurteilen Angriffe auf Polizei und Feuerwehr

( bee )