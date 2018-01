Mann rast mit Tempo 160 statt 80 über die Stadtautobahn

Die Polizei stoppte am Donnerstagabend einen Mann, der mit 160, statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war (Archiv)

Berlin. Polizisten der Autobahnpolizei stoppten in der vergangenen Nacht einen Raser in Tempelhof. Kurz nach 23 Uhr wurden die Beamten auf der A 100 auf einen VW Golf aufmerksam, der deutlich zu schnell unterwegs war: Statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde raste der Mann mit 161 km/h über die Stadtautobahn. Zudem überholte er andere Autos rechts, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Dass der Mann die Verkehrsregeln so krass missachtete, könnte auch daran liegen, dass er keinen Führerschein hat. Als die Beamten den 25-jährigen Fahrer an der Anschlussstelle Alboinstraße anhielten, zeigte er ihnen einen Führerschein vor, der im Verdacht steht, gefälscht zu sein.

Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem ermittelt die Polizei wegen Urkundenfälschung. Bezüglich der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung muss er mit einem Bußgeld von mindestens 960 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen, hieß es von der Polizei.

