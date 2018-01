In der Sophie-Charlotten-Straße hat am Morgen das Dach eines Lagerhauses gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer mittlerweile löschen.

Feuerwehreinsatz Feuer in Lagerhallendach in Charlottenburg

Berlin. In der Sophie-Charlotten-Straße in Charlottenburg hat es am Morgen gebrannt. Laut Feuerwehr habe sich das Feuer in Teilen des 80 Quadratmeter großen Dachs eines eingeschossigen Lagerhauses ausgebreitet. Mittlerweile sei der Brand gelöscht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das Dach werde aber noch aufgeschnitten, um nach verbliebenen Glutnestern zu suchen.

Eingegangen sei der Notruf bei der Feuerwehr gegen 6:20 Uhr. Die Feuerwehr ist mit knapp 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist unklar.

#Dachstuhlbrand in #Charlottenburg

Aktuell sind 42 Kräfte der @Berliner_Fw in der Sophie-Charlotten-Straße im Einsatz, hier brennt das Dach einer eingeschossigen Werkstatt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 5, 2018

Mehr zum Thema:

Mann nach Wohnungsbrand in kritischem Zustand

Toter Mann bei Wohnungsbrand entdeckt

Nach Brand - Regionalzüge halten nicht am Bahnhof Zoo

( BM )