Polizisten nehmen mutmaßlichen Fahrraddieb fest

Ein Zeuge hatte den Mann an der Hauptstraße in Wilhelmsruh beobachtet und die Polizei alarmiert. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Berlin. Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Wilhelmsruh festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ihn ein Zeuge gegen 22.40 Uhr an der Hauptstraße beim Diebstahl eines Damenrades und alarmierte die Polizei.

Der mutmaßliche Dieb montierte das angeschlossene Vorderrad ab und lud das Fahrrad in den Kofferraum eines in der Lessingstraße stehenden Autos. Dort nahmen Fahnder den 32-Jährigen fest.

Im Fahrzeug fanden sie weitere Fahrradteile. Zudem waren zwei verschiedene Kennzeichenschilder an dem Wagen angebracht. Der mutmaßliche Dieb wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Urkundenfälschung ermittelt.

( bee )